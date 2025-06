Samantha de Grenet, l’addio all’amato cagnolone Bdog: “Un dolore impossibile da descrivere”

Samantha de Grenet ha dedicato un lungo post di commiato all'amato cagnolone Bdog, scomparso a 12 anni e mezzo. Nella didascalia del dolce video ricordo, in cui compaiono, insieme a Bdog, anche il figlio Brando, 19 anni, e il marito Luca Barbato, la showgirl ha scritto: "Il dolore che ho provato decidendo di lasciarti andare è stato qualcosa di enorme, un dolore che mi è impossibile descrivere".

Nel primo video Samantha de Grenet ha raccolto alcuni teneri momenti che mostrano il cagnolone crescere insieme alla sua famiglia, mentre nel secondo si susseguono alcune fotografie di Bdog in compagnia dei suoi amici "umani".

"Sei stato un cagnolone speciale, ci hai dato amore incondizionatamente, ti sei fatto amare da tutti quelli che ti incontravano, anche da quelle persone che non avevano troppa dimestichezza con i cani", ha ricordato la showgirl, 54 anni, aggiungendo: "Mi hai dato tanto amore, hai dato a tutti tanto amore e mi hai fatto sentire una persona speciale, unica, perché come mi guardavi tu nessuno mai mi guarderà più".

"Sei e sarai sempre nel mio cuore, con tutto l’amore del mondo", ha concluso Samantha de Grenet, firmandosi "La tua mamma".

Tra i commenti sotto al video anche quello di Angela Melillo, legata alla showgirl da un'amicizia di lunga data: "Bello, Bdog del mio cuore".

Samantha de Grenet, l'amore per la sua famiglia

Ospite a Verissimo, Samantha de Grenet aveva ricevuto un dolce videomessaggio da parte dei genitori Mario de Grenet e Gabriella Marina. "Nostra figlia è eccezionale. In famiglia sono in quattro e si amano alla follia", aveva raccontato il papà della showgirl, riferendosi al marito della figlia, Luca Barbato, al loro figlio Brando e al cane Bdog.

"Sono le due persone - oltre a mio figlio, alla mia famiglia - che amo di più al mondo. Non sono più dei giovanotti e mia mamma sta un po' così così", aveva spiegato Samantha de Grenet in lacrime, riferendosi al delicato momento che sta affrontando mamma Gabriella.

In un'altra occasione, sempre a Verissimo, Samantha de Grenet aveva ricevuto una dolce lettera da parte del marito, Luca Barbato. A leggerla per lei era stato il figlio Brando: "La nostra è una famiglia come tante, dove i momenti di gioia si sono alternati a quelli difficili, ma dove l'amore, il rispetto, l'ascolto e il confronto non sono mai mancati"