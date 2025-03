Samantha de Grenet, le difficoltà della mamma: "Mi sento dentro la canzone di Simone Cristicchi"

Samantha de Grenet parla a Verissimo del delicato momento che sta vivendo sua mamma: "Posso raccontare che è un momento di difficoltà, mia mamma è tornata in qualche modo una bambina da proteggere". "Non dico che i ruoli madre e figlia si siano invertiti perché rimarrò figlia fino all'ultimo giorno, ma in questa fase della mia vita sono nella canzone di Simone Cristicchi", aggiunge la showgirl, 54 anni, riferendosi al brano Quando sarai piccola, presentato da Simone Cristicchi al Festival di Sanremo che affronta il delicato tema dell'invecchiamento dei genitori.

Samantha de Grenet ammette di aver provato rabbia per questa difficile situazione che riguarda la mamma: "Sono arrabbiata perché ti porta via tanto". Per quanto riguarda il rapporto con la mamma oggi: "Fa un po' di capricci quando non vuole seguire quello che le diciamo. Per fortuna papà è molto paziente".