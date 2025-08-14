Rosalinda Cannavò: "Sto ancora vivendo il post parto e non è semplice"

Tra qualche settimana la piccola Camilla Zenga compirà un anno e Rosalinda Cannavò racconta sui social il suo primo anno da mamma. "Sto ancora vivendo il post parto e non è semplice", dice l'influencer, 32 anni, rispondendo alle domande dei follower.

"Ci sono giorni luminosi e altri in cui mi sento svuotata, stanca, nervosa. A volte la solitudine e la sensazione di essere sopraffatta mi hanno travolta. Ma sto imparando che anche questi momenti fanno parte del cammino, e che chiedere aiuto e concedersi fragilità è forza, non debolezza", spiega Rosalinda Cannavò, che anche in passato aveva parlato delle difficoltà della maternità.

Storie Instagram Rosalinda Cannavò

"È un momento davvero difficile: mi ritrovo a lottare per fare anche solo le cose più semplici, come togliere il pigiama al mattino o pettinarmi i capelli. La mia casa, una volta ordinata, è diventata un campo di battaglia, e l'ansia di non riuscire a mantenere i miei standard di perfezione mi assale costantemente. Tuttavia, in mezzo a questa tempesta, sto iniziando a rendermi conto che questa situazione mi offre l'opportunità di rivedere le mie priorità. È un momento di crescita, sia per me che per Camilla, e sto imparando a dare importanza a ciò che conta davvero: il nostro legame, la sua serenità e la bellezza di questo periodo, anche se imperfetto", aveva raccontato sui social tre mesi dopo la nascita di Camilla, avvenuta a settembre del 2024.

Anche a Verissimo Rosalinda Cannavò non aveva nascosto i momenti più difficili: "Si ha la concezione della maternità tutta rosa e fiori, ma è normale che ci siano anche momenti più tosti". L'influencer aveva anche parlato del desiderio di allargare ancora la famiglia: "Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa".