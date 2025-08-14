Rosalinda Cannavò: "Sto ancora vivendo il post parto e non è semplice"
L'influencer parla sui social del suo primo anno da mamma di Camilla: "Ci sono giorni luminosi e altri in cui mi sento svuotata, stanca, nervosa"
Tra qualche settimana la piccola Camilla Zenga compirà un anno e Rosalinda Cannavò racconta sui social il suo primo anno da mamma. "Sto ancora vivendo il post parto e non è semplice", dice l'influencer, 32 anni, rispondendo alle domande dei follower.
"Ci sono giorni luminosi e altri in cui mi sento svuotata, stanca, nervosa. A volte la solitudine e la sensazione di essere sopraffatta mi hanno travolta. Ma sto imparando che anche questi momenti fanno parte del cammino, e che chiedere aiuto e concedersi fragilità è forza, non debolezza", spiega Rosalinda Cannavò, che anche in passato aveva parlato delle difficoltà della maternità.
"È un momento davvero difficile: mi ritrovo a lottare per fare anche solo le cose più semplici, come togliere il pigiama al mattino o pettinarmi i capelli. La mia casa, una volta ordinata, è diventata un campo di battaglia, e l'ansia di non riuscire a mantenere i miei standard di perfezione mi assale costantemente. Tuttavia, in mezzo a questa tempesta, sto iniziando a rendermi conto che questa situazione mi offre l'opportunità di rivedere le mie priorità. È un momento di crescita, sia per me che per Camilla, e sto imparando a dare importanza a ciò che conta davvero: il nostro legame, la sua serenità e la bellezza di questo periodo, anche se imperfetto", aveva raccontato sui social tre mesi dopo la nascita di Camilla, avvenuta a settembre del 2024.
Anche a Verissimo Rosalinda Cannavò non aveva nascosto i momenti più difficili: "Si ha la concezione della maternità tutta rosa e fiori, ma è normale che ci siano anche momenti più tosti". L'influencer aveva anche parlato del desiderio di allargare ancora la famiglia: "Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa".
Leggi anche
L'annuncio
La coppia annuncia la nascita della prima figlia Camilla
La coppia annuncia la nascita della prima figlia Camilla
Maternità
L'attrice parla in un'intervista della sua vita dopo la nascita della figlia Anna
L'attrice parla in un'intervista della sua vita dopo la nascita della figlia Anna
Compleanni
Sui social la bellissima dedica di Ferzan Ozpetek
Sui social la bellissima dedica di Ferzan Ozpetek