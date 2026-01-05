Gaia Moretto e Valentina Arrighetti, l'intervista in 100 secondi

Dalla proposta di matrimonio alle emozioni del giorno del sì: Gaia Moretto, 31 anni, e Valentina Arrighetti, 40 anni, hanno ripercorso a Verissimo la loro storia d'amore.



"Abbiamo deciso di dirci le promesse la sera prima del matrimonio per paura di non riuscire a dirle per la troppa emozione", hanno rivelato le due ex pallavoliste.



È stata Valentina a chiedere la mano di Gaia: "Sono stata io a proporlo, avevo bisogno di tempo, avevo deciso di chiederle di sposarmi almeno un anno e mezzo prima di farlo. Poi quando mi sono sentita pronta gliel'ho chiesto. Sono una persona migliore da quando conosco Gaia".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Gaia Moretto e Valentina Arrighetti a Verissimo.