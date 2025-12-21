Orietta Berti, l'amore per il marito Osvaldo Paterlini: "Sono stata baciata da Dio"

Orietta Berti parla a Verissimo della sua lunga storia d'amore con Osvaldo Paterlini, con cui ha avuto i figli Omar (1975) e Otis (1980), che l'ha resa nonna di due nipotine: Olivia e Ottavia.



"Con Osvaldo siamo sposati da 58 anni, ma stiamo insieme da 60 anni. Sono stata veramente baciata da Dio perché Osvaldo è una persona così perfetta, un marito perfetto, un compagno perfetto, un amante perfetto. Non si possono trovare tutte queste qualità in una persona sola", afferma Orietta Berti, 82 anni.



Ripensando ai momenti difficili nella loro storia d'amore, Orietta Berti dice: "A volte litigavamo perché io adottavo tutti i gatti e i cani che vedevo per strada". Oggi infatti la coppia vive circondata da animali: "Abbiamo sette gatti che dormono con noi e lui è allergico ai gatti, abbiamo anche tanti cani".



Parlando del loro amore oggi dopo 60 anni insieme, la cantante dice: "Osvaldo è l'uomo della mia vita. Adesso che siamo avanti con gli anni ci assomigliamo sempre di più, facciamo tenerezza l'uno all'altra. La nostra gioia più grande sono le nostre nipotine meravigliose".