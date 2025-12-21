Forbidden Malgy, Cristiano Malgioglio e la storia d'amore con il fidanzato Onur

Non è un segreto che Cristiano Malgioglio sia innamorato della Turchia e in particolare del suo fidanzato turco Onur. Il paroliere ha ricevuto a Verissimo un omaggio ironico: una rivisitazione della serie Forbidden Fruit dal titolo Forbidden Malgy.



In passato Cristiano Malgioglio, 80 anni, aveva affermato di voler sposare il fidanzato. A questo proposito, il paroliere dice: "Ho detto che mi voglio sposare a novembre, ma non ho specificato l'anno. Mi piacerebbe sposarmi per sentire il tono della mia voce che dice: 'Sì, lo voglio'".



Parlando dell'amore per Onur, Cristiano Malgioglio aggiunge: "È qualcosa di importante nella mia vita. Onur è un amico vero, un grandissimo amico".

