Cristiano Malgioglio: "Mi sposo"

"Mi sposo": Cristiano Malgioglio annuncia a Verissimo che sposerà presto il fidanzato. E aggiunge: "Alessandra Celentano sarà la mia testimone di nozze".

Per quanto riguarda la data, il giudice di Amici dice: "Sarà prestissimo, ma non l'abbiamo ancora fissata". Cristiano Malgioglio, 80 anni, ha spesso parlato a Verissimo della sua storia d'amore con Onur, che vive in Turchia e ha 42 anni. "Lo sposo così gli lascio la mia eredità", dice Cristiano Malgioglio con l'ironia che lo contraddistingue.