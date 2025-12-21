Rocío Muñoz Morales e l'amore: "Dopo 14 anni sono single"

Rocío Muñoz Morales parla a Verissimo dell'amore oggi. "Dopo 14 anni sono single, è strano per me, devo fare pratica", afferma l'attrice e scrittrice, 37 anni, che è stata legata a Raoul Bova dal 2011 al 2025, con cui ha avuto le figlie Luna (2015) e Alma (2018).



Riguardo all'eventualità di aprire il suo cuore all'amore, Rocío Muñoz Morales dice: "Non è che chiuda le porte all'amore, ma in questo momento la mia priorità è un'altra. Voglio godermi questo momento della mia vita in cui tante cose stanno prendendo una loro forma, voglio godermi le mie figlie, voglio accogliere le sfide e i regali che la vita avrà per me".