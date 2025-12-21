Rocco Casalino in lacrime: "Con il mio compagno Alejandro mi vedo papà"

Rocco Casalino parla a Verissimo della sua storia d'amore con Alejandro: "È stato un colpo di fulmine". "Ho sempre avuto delle relazioni lunghe, ma nelle relazioni passate è come se avessi sempre la sensazione che non fosse la persona giusta con cui costruire un futuro, che non fosse la relazione definitiva", spiega l'ex portavoce di Giuseppe Conte, ai tempi dei governi Conte.



Rocco Casalino, 53 anni, aggiunge: "Alejandro rappresenta la persona che ho sempre sognato e desiderato. Mi ha dato fiducia di credere nel futuro". Alla domanda se vorrebbe diventare papà, l'ex portavoce risponde in lacrime: "Non l'ho mai desiderato, non trovavo la persona con cui immaginare un figlio. Vivevo con l'ansia di non essere un buon padre, non avendone avuto uno. Alejandro è l'unica persona con cui mi immagino papà. Lo amo così tanto che sono sicuro che amerei anche tanto un figlio suo e potrei essere un buon padre".

