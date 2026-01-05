Maria Esposito, il bacio con Silvia Uras: "L’amore è una cosa semplice"

Maria Esposito e Silvia Uras sono legate dal 2024, ma, nonostante i rumor, in questi mesi hanno sempre tenuto riservato il loro amore. È stata l'attrice a parlare pubblicamente, pochi giorni fa, della loro relazione. "Dal 2024 sei stata la cosa più bella della mia vita, ma allo stesso tempo anche la più brutta. Sembra una contraddizione, lo so, ma è l'unico modo sincero che ho per dirlo. È stato difficile superare le paure che avevo dentro; è stato difficile trovare quel coraggio che mi mancava, è stato difficile riaprire il mio cuore. Riprovare emozioni era una delle cose che mi spaventava di più, perché significava espormi, sentire, rischiare di nuovo. Prima di lei ero fredda, strafottente, chiusa in me stessa, mi proteggevo così, facendo finta di non aver bisogno di niente e di nessuno. Ho fatto tante cose di cui mi pento, cose che non rifarei mai. Le ho fatte solo perché avevo paura di amare, solo perché avevo paura di qualcosa che non era la mia realtà, di qualcosa che non mi era mai successo prima. Avevo paura di sentire troppo, di perdere il controllo, di farmi male. Ci ho messo un anno e quattro mesi per fregarmene di tutto e di tutti e iniziare a pensare solo a me, a noi. Per smettere di scappare, per restare", ha scritto Maria Esposito sui social. E ha lanciato un messaggio d'amore: "Non fate come me, amate. Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c’è niente che possa salvarti più dell’amore. Lei mi ha salvata".



Ospite a Verissimo nel 2024, Maria Esposito aveva parlato dell'amore. "In questo momento della mia vita sono innamorata di me stessa, concentrata su me stessa, sul lavoro, però sono innamorata dell'amore. Amo amare in qualsiasi forma: amicizia, famiglia, amore", aveva affermato l'attrice, che si era detta pronta ad aprire il suo cuore all'amore: "Mi auguro di trovare una persona che possa darmi quello che merito".