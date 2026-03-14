Camila Giorgi svela il sesso del figlio che aspetta

Camila Giorgi e Andreas Pasutti aspettano un maschietto. L'ex tennista, 34 anni, e il marito lo hanno svelato a Verissimo.



Della maternità, Camila Giorgi dice: "Volevo diventare mamma da tantissimi anni, è successo al momento giusto con la persona giusta. Ho scoperto di essere incinta il giorno del mio compleanno. Nascerà a settembre".

Parlando della storia d'amore con Andreas Pasutti che ha sposato di recente, l'ex tennista dice: "Stiamo insieme da nove mesi. Lo conosco però da tanti anni come allenatore nel circuito del tennis. Eravamo conoscenti, poi abbiamo passato qualche giorno insieme qui a Milano dopo la mia esperienza all'Isola dei Famosi".

Riguardo al matrimonio celebrato il 26 febbraio: "Ci siamo sposati a Buenos Aires. Papà è stato il mio testimone". Un giorno speciale in cui però l'ex tennista ha avvertito forte la mancanza della mamma: "Mancava una delle persone più importanti della mia vita. Mamma è andata via due mesi fa. Aveva una malattia terminale. È stato tragico. Sapeva che ero incinta, ne parlavamo tutti i giorni. Sarebbe stato bellissimo averla con me".

