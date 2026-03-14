Carmen Di Pietro: "Ho bloccato sui social il fidanzato di mia figlia Carmelina"

Carmen Di Pietro ha bloccato sui social Andrea, il fidanzato della figlia Carmelina, avuta dalla relazione con l'ex compagno Giuseppe Iannoni. "Quando ero in America con Carmelina, la chiamavo e lei non mi rispondeva perché era a telefono con lui, allora ho deciso di bloccarlo", spiega la showgirl, 60 anni.



A Verissimo Carmen Di Pietro e i figli Alessandro e Carmelina hanno ricevuto anche un videomessaggio di Andrea. Riguardo alla relazione della figlia, la showgirl dice: "Io ho trasmesso dei valori ai miei figli e lui sicuramente sarà un ragazzo di valori, ma a 17 anni Carmelina deve pensare a studiare e a viaggiare. Non so, magari lui è geloso e ho paura le metta i bastoni tra le ruote".



Secondo Carmen Di Pietro la figlia ha rinunciato a prolungare il periodo di studio all'estero, in Texas, proprio per tornare dal fidanzato: "La sera prima mi ha detto che era d'accordo per rimanere in Texas e la mattina dopo ha detto di non volerci stare più. Secondo me è stato qualcuno".