Ignazio Moser condivide con tutti i suoi follower uno scatto in bianco e nero dove vediamo lo zio frate mentre tiene in braccio la figlia di Ignazio e Cecilia Rodriguez, Clara Isabel . "Le racconteremo del nostro zio frate missionario che ha passato la vita ad aiutare persone in tutto il mondo", scrive l'ex naufrago dell' Isola dei Famosi nella didascalia della storia.

"Ciao zio. Siamo contenti che tu sia riuscito a conoscere Clara ". Con parole piene d'affetto, Ignazio Moser vuole ricordare suo zio, scomparso nel maggio 2026.

Ignazio Moser e le emozioni di diventare papà

In un'intervista nel novembre 2025 a Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano condiviso le emozioni della nascita della prima figlia Clara Isabel, venuta alla luce lo scorso 15 ottobre.



"Era un momento che desideravo da un sacco di tempo. Un momento magico che non so descrivere", aveva raccontato la modella e influencer.

Ignazio Moser aveva ricordato l'esperienza di assistere al parto: "Cecilia è stata veramente caparbia e forte, magari altre donne a un certo punto avrebbero preferito il cesareo". Riguardo le emozioni dopo essere diventato papà aveva spiegato: "Come tutte le cose belle, questa gravidanza si è fatta desiderare e attendere, ma tutta l'attesa è stata colmata dall'arrivo di Clara Isabel".