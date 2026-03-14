Giulia Vecchio è single: "La storia con Carlo Amleto è finita"

Giulia Vecchio rivela a Verissimo di essere single. Dopo cinque anni insieme è finita la storia d'amore dell'attrice e imitatrice, 33 anni, con il collega Carlo Amleto, 32 anni.



"Continuiamo a volerci un bene infinito. Tra di noi c'è sempre stato un dialogo sincero. La storia è finita, ma è rimasta l'amicizia", afferma Giulia Vecchio.



Oggi l'attrice è single: "È la prima volta per me. Sono sempre stata fidanzata e ho sempre odiato quando mi dicevano: 'Devi imparare a stare da sola'. È un passaggio, spero sia così".