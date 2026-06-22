"Un figlio non si dimentica. Si impara soltanto a sopravvivere alla sua assenza": inizia così il toccante ricordo che Katia Ferrari dedica a suo figlio Michele Merlo, stroncato il 6 giugno del 2021, a 28 anni, da una leucemia fulminante.

"Non auguro a nessuno questo inferno, perciò, amate chi avete accanto, stringetelo più forte. Dite 'ti voglio bene' una volta in più. Non rimandate un abbraccio, perché esiste un giorno in cui tutto ciò che sembrava per sempre può svanire. A me è successo. Da quel giorno porto nel cuore un volto, un amore che nulla potrà mai cancellare", aggiunge sui social la mamma del cantante, pubblicando uno scatto del suo Michele: "Mi manchi da morire amore mio"

Il papà Domenico Merlo aveva ricordato il figlio a Verissimo nel 2022: "Era un ragazzo sportivo e non aveva mai avuto problemi di salute. Era un grande artista, incompreso e un po’ burbero. Era un romantico ribelle. Forse questo mondo non era per lui perché era troppo sensibile".