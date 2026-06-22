Diletta Leotta, la dedica al marito Loris Karius per il secondo anniversario di matrimonio

Diletta Leotta festeggia due anni di matrimonio con Loris Karius e dedica dolci parole al marito nel giorno del loro anniversario, che coincide con il 33esimo compleanno del calciatore. “In ogni sfida, in ogni sogno, in ogni bacio. Buon compleanno e buon anniversario”, scrive la conduttrice, 34 anni, pubblicando uno scatto con il marito.



Diletta Leotta e Loris Karius sono legati dal 2022. Nel 2023, sono diventati genitori di Aria Rose. Si sono sposati il 22 giugno 2024. Lo scorso maggio, sono diventati genitori per la seconda volta con la nascita di Leonardo.

Ospite a Verissimo dopo la nascita della prima figlia, la conduttrice aveva parlato proprio del desiderio di allargare ancora la famiglia: "Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina".