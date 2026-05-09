Diletta Leotta è diventata mamma per la seconda volta: è nato Leonardo

Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori per la seconda volta: è nato Leonardo. La conduttrice, 34 anni, ha annunciato sui social la nascita del secondo figlio con il calciatore, 32 anni, con uno scatto della famiglia al completo.
Insieme dal 2022, Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori di Aria Rose nel 2023 e l'anno dopo si sono sposati in Sicilia. A dicembre del 2025, hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio, rivelando poi sui social di essere in attesa di un maschietto.
Ospite a Verissimo, la conduttrice aveva parlato del desiderio di allargare ancora la famiglia: "Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina".
Nel video sotto, la storia d'amore di Diletta Leotta e Loris Karius.