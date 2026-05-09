Diletta Leotta è diventata mamma per la seconda volta: è nato Leonardo

Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori per la seconda volta: è nato Leonardo . La conduttrice, 34 anni, ha annunciato sui social la nascita del secondo figlio con il calciatore, 32 anni, con uno scatto della famiglia al completo.



Insieme dal 2022, Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori di Aria Rose nel 2023 e l'anno dopo si sono sposati in Sicilia. A dicembre del 2025, hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio, rivelando poi sui social di essere in attesa di un maschietto.

Ospite a Verissimo, la conduttrice aveva parlato del desiderio di allargare ancora la famiglia: "Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina".





Nel video sotto, la storia d'amore di Diletta Leotta e Loris Karius.