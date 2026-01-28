Diletta Leotta e Loris Karius svelano il sesso del secondo figlio in arrivo

Diletta Leotta e Loris Karius aspettano un maschietto. La conduttrice, 34 anni, lo ha svelato sui social, mostrando il video dell'ecografia. "Maschio", si sente dire nel filmato. "Growing life (Vita che cresce ndr)", è la didascalia del post in cui Diletta Leotta condivide, oltre all'ecografia, momenti con il marito Loris Karius, 32 anni, e la loro prima figlia Aria. Ad accompagnare le parole un cuoricino celeste che conferma l'arrivo di un fratellino per la piccola Aria.



Insieme dal 2022, Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori di Aria Rose nel 2023 e l'anno dopo si sono sposati in Sicilia. A dicembre del 2025, hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio. Ospite a Verissimo, la conduttrice aveva parlato del desiderio di allargare ancora la famiglia: "Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina".





Nel video sotto, la storia d'amore di Diletta Leotta e Loris Karius.