Daniele Scardina e il messaggio motivazionale: "Vi dimostrerò che questo è solo l'inizio"

Instagram @danieletoretto

Daniele Scardina, l'ex pugile di 33 anni colpito da un'emorragia cerebrale a febbraio del 2023, condivide sui social un toccante video motivazionale, in cui si dice pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.



"Ebbene sì, io sono sopravvissuto a un'emorragia cerebrale e dirlo ad alta voce ancora oggi mi fa tremare un po'. per tanto tempo ho pensato che questa storia fosse solo dolore, solo paura. Perché a me?", esordisce sui social Daniele Scardina, aka King Toretto. Quindi, prosegue raccontando di aver iniziato a parlare con se stesso, "con quella voce che tutti abbiamo dentro, che a volte ti sostiene e a volte ti distrugge".



Quindi prosegue: "La parte più potente della mia storia non è la malattia, è il momento in cui Dio è entrato nella mia vita e ha deciso di restare. Perché dopo una craniotomia, il coma, le macchine attorno a me, le lacrime che scendono senza rumore, le notti in terapia intensiva, la paura di non svegliarmi, io ho litigato con Dio, gli ho urlato dentro. Gli ho chiesto perché? Perché io? Perché così? E poi in mezzo a tutto quel caos è successo qualcosa. Ho smesso di aspettare una storia diversa e ho iniziato a vedere il miracolo che ero io".

"Ho capito che se ero ancora qui, respirando, vivendo, non era un caso. Che la mia vita non si era fermata, stava cambiando direzione", continua mostrando le sue cicatrici. "Sì è dura ci sono giorni in cui fa male, anche solo respirare, ma Dio mi ha trovato proprio lì e io anche con paura gli ho aperto la porta e da quel momento ho deciso di parlare, di non nascondermi, di raccontare la verità, di essere un uomo fragile e forte allo stesso tempo .Perché quello che anche per me sembrava la fine, per Dio era solo l'inizio".



Infine, Daniele Scardina conclude con una promessa: "Io oggi non vi racconto una storia perfetta, vi racconto la mia, perché io non sono ciò che mi è successo, io sono ciò che Dio ha deciso di fare con quello che mi è successo. Questo è solo l'inizio, ve lo dimostrerò".