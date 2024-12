Daniele Scardina dopo l'emorragia cerebrale: "Me ne stavo andando, oggi sto reimparando a vivere"

L'ex pugile Daniele Scardina parla per la prima volta in tv dell'emorragia cerebrale che lo ha colpito a febbraio del 2023: "Ho dovuto imparare di nuovo a respirare, poi a deglutire e poi a mangiare. Sogno di tornare a camminare"

Daniele Scardina parla per la prima volta in tv dell'emorragia cerebrale che lo ha colpito a febbraio del 2023. "Me ne stavo andando, quasi", afferma l'ex pugile, 32 anni, che si stava allenando in palestra quando ha accusato un malore.

Dopo l'emorragia cerebrale, Daniele Scardina ha subito un lungo intervento ed è stato in coma per 45 giorni. "Non mi ricordo quasi nulla del coma, i miei ricordi iniziano dalla clinica riabilitativa. Sto reimparando a vivere: ho reimparato prima a respirare, poi a deglutire, poi a mangiare. Oggi sogno di tornare a camminare".

Non ha mai lasciato il suo fianco, il fratello Giovanni: "È stata dura vedere mio fratello così. Per me è sempre stato il mio supereroe. Però la fede ci ha aiutati. Io sono sempre stato sicuro che ce la facesse, anche quando i medici non sapevano darci delle risposte".