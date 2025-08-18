Miriam Leone, il tenero scatto con il figlio Orlando

Miriam Leone pubblica sui social una tenera foto insieme al figlio Orlando, nato il 29 dicembre 2023 dall'amore con il marito Paolo Carullo, sposato il 18 settembre 2021. Nello scatto pubblicato su Instagram, si vede l'attrice di spalle al mare in procinto di prendere in braccio il piccolo. "Tu" con un cuore rosso è la didascalia che accompagna la fotografia che ritrae un dolce momento madre e figlio.

Lo scorso aprile Miriam Leone ha compiuto 40 anni. L'attrice ha festeggiato l'importante traguardo condividendo sui social un video in cui balla, si diverte e ringrazia i fan per l'affetto ricevuto. "In questa ultima settimana, tra gli enta e gli anta e le considerazioni del caso, ho pensato all'irripetibilità di ogni attimo - ha commentato Miriam Leone a corredo della clip pubblicata sulle note del brano Voglio vederti danzare, di Franco Battiato - Può sembrare nostalgico, ma non lo è… perché mi sta insegnando la forza della gratitudine e di provare a vivere con amore ogni attimo. Oggi più che mai vi sono grata per tutto questo affetto!".

Miriam Leone e l'amore per Paolo Carullo raccontato a Verissimo

Ospite di Verissimo, Miriam Leone aveva parlato della famiglia e del matrimonio con Paolo Carullo: “Abbiamo festeggiato da poco il primo anniversario. Anche lì la vita è imprevedibile, perché non avevo l’esigenza di sposarmi ma quando ho incontrato mio marito ho detto: con lui sì. È proprio la persona che ha fatto la differenza”.

