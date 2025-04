Miriam Leone festeggia con i fan i suoi 40 anni: "Grata per tutto questo affetto"

"Los Quarentas compilation ha inizio" commenta l'attrice in un video condiviso sui social in occasione del suo compleanno

Miriam Leone festeggia 40 anni e lo fa condividendo sui social un video in cui balla, si diverte e ringrazia i fan per l'affetto ricevuto. "Grazie a tutti per gli auguri! In questa ultima settimana, tra gli enta e gli anta e le considerazioni del caso, ho pensato all'irripetibilità di ogni attimo - commenta l'attrice a corredo della clip pubblicata sulle note del brano Voglio vederti danzare, di Franco Battiato - Può sembrare nostalgico, ma non lo è… perché mi sta insegnando la forza della gratitudine e di provare a vivere con amore ogni attimo. Oggi più che mai vi sono grata per tutto questo affetto!". Quindi Miriam Leone ha concluso con ironia: "Los Quarentas compilation ha inizio! E voglio cominciarli così, immensamente grata! Nel video pubblicato dall'attrice, compaiono anche il marito Paolo Carullo, sposato il 18 settembre 2021 nel Santuario di Santa Maria la Nova a Scicli (Ragusa), e il figlio Orlando, nato il 29 dicembre 2023.

Miriam Leone e l'amore per Paolo Carullo raccontato a Verissimo

Ospite a Verissimo a novembre 2022, Miriam Leone aveva condiviso le emozioni del matrimonio con Paolo Carullo e della loro storia d'amore. "La vita è imprevedibile, perché non sentivo l'esigenza di sposarmi, però quando ho incontrato mio marito, ho detto: Con lui sì", aveva raccontato l'attrice, ricordando con Silvia Toffanin il primo incontro con il manager e musicista. "Lui è siciliano come me, ma ci siamo conosciuti a una festa in Toscana. Lui lavora e vive a Milano, quindi mi sono trasferita qui. È una bellissima città, anche se mi manca la mia terra, il mare, la vita semplice che facevo in Sicilia", aveva raccontato ancora Miriam Leone.

