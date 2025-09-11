Raoul Bova ospite a Verissimo

Un attore che da più di 30 anni è protagonista di grandi successi al cinema e in tv. Non perdete l’intervista di Raoul Bova domenica 14 settembre a Verissimo.

Nato a Roma nel 1971, Raoul Bova ha origini calabresi da parte paterna e campane da parte materna. Si è appassionato prima al nuoto - praticando lo sport a livello agonistico - e successivamente alla recitazione. Il 1992 è stato l'anno del suo esordio sia sul grande che sul piccolo schermo. Nel 1993 è stato protagonista del film di Carlo Vanzina Piccolo grande amore. Da allora la carriera di Raoul Bova è costellata da grandi successi che lo hanno reso un vero protagonista del panorama televisivo e cinematografico italiano. Presto lo rivedremo su Canale 5 nei panni di Guido Borghi nella terza stagione di Buongiorno, mamma!

Raoul Bova è papà di quattro figli: Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001) - nati dal matrimonio con Chiara Giordano -, e Luna (2015) e Alma (2018), avute dalla relazione con Rocío Muñoz Morales.