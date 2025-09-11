Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
Anticipazioni
11 settembre 2025

Raoul Bova ospite a Verissimo

L'attore si racconterà a Verissimo domenica 14 settembre

Condividi:

Un attore che da più di 30 anni è protagonista di grandi successi al cinema e in tv. Non perdete l’intervista di Raoul Bova domenica 14 settembre a Verissimo.

Nato a Roma nel 1971, Raoul Bova ha origini calabresi da parte paterna e campane da parte materna. Si è appassionato prima al nuoto - praticando lo sport a livello agonistico - e successivamente alla recitazione. Il 1992 è stato l'anno del suo esordio sia sul grande che sul piccolo schermo. Nel 1993 è stato protagonista del film di Carlo Vanzina Piccolo grande amore. Da allora la carriera di Raoul Bova è costellata da grandi successi che lo hanno reso un vero protagonista del panorama televisivo e cinematografico italiano. Presto lo rivedremo su Canale 5 nei panni di Guido Borghi nella terza stagione di Buongiorno, mamma!

Raoul Bova è papà di quattro figli: Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001) - nati dal matrimonio con Chiara Giordano -, e Luna (2015) e Alma (2018), avute dalla relazione con Rocío Muñoz Morales.

Leggi anche

Harry ha incontrato re Carlo: “Papà sta benissimo”

Royals

Harry ha incontrato re Carlo: “Papà sta benissimo”

Il principe ha rilasciato una breve dichiarazione dopo l'incontro privato con suo padre

Il principe ha rilasciato una breve dichiarazione dopo l'incontro privato con suo padre

Cristina Chiabotto e la scelta di non mostrare le figlie sui social

Madri e figlie

Cristina Chiabotto e la scelta di non mostrare le figlie sui social

La showgirl spiega perché preferisce non mostrare le figlie Luce e Sofia sui social

La showgirl spiega perché preferisce non mostrare le figlie Luce e Sofia sui social

Raoul Bova e gli altri ospiti

OSPITI

Raoul Bova e gli altri ospiti

Ecco i primi ospiti di Verissimo previsti per sabato 13 e domenica 14 su Canale 5

Ecco i primi ospiti di Verissimo previsti per sabato 13 e domenica 14 su Canale 5

Addio a Paul Baccaglini

Lutto

Addio a Paul Baccaglini

L'ex inviato de Le Iene è morto all'età 41 anni

L'ex inviato de Le Iene è morto all'età 41 anni

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity