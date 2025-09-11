Cristina Chiabotto e la scelta di non mostrare le figlie sui social: "Molti mi criticano per questo"

Dal primo incontro con il marito Marco Roscio alla maternità fino alla scelta di non mostrare le figlie sui social: Cristina Chiabotto si è raccontata in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. La showgirl, quasi 39 anni, ha ripensato alla sua vita dalla vittoria di Miss Italia nel 2004 a oggi: “La favola di Miss Italia resta una parte di me, ma ora sono moglie e mamma di due splendide bambine, Luce e Sofia. Grazie a loro mi sento diversa e migliore”.

Per quanto riguarda il rapporto con il suo corpo, Cristina Chiabotto ha aggiunto: "Allo specchio mi piaccio più adesso. Quando mi guardo vedo una donna realizzata, non più una ragazzina". Diventata mamma di Luce nel 2021 e di Sofia nel 2022, alla domanda "Augura alle sue figlie di vincere Miss Italia come è successo a lei?", la showgirl ha risposto: " Forse no. Quello che ho vissuto io è raro e non so come sarà questo mondo tra qualche anno. L’importante è che ascoltino i loro sogni. Da piccola mi immaginavo parrucchiera, ma ho cambiato mille volte idea. Quando sono cresciuta, invece, il mio sogno era diventare psicologa o criminologa. La mia favola è stata una sorpresa della vita". Cristina Chiabotto ha ammesso che a spaventarla sono anche i social: "Quando ho vinto Miss Italia, i social non c’erano: io ci lavoro, con i social, però possono essere anche pericolosi e ferire. Da mamma vorrei evitare che le mie figlie soffrissero per qualche commento o giudizio negativo". Da qui anche la scelta di non mostrare le figlie sui suoi social: "Quando pubblico foto di casa e di famiglia, copro sempre il volto delle bambine. Molti mi criticano per questo: non lo faccio per manie di grandezza, da famiglia reale, ma per proteggerle. Instagram mi piace, però non sono dipendente".

Nell'intervista, la showgirl ha anche parlato del suo primo incontro con Marco Roscio, con cui è sposata dal 2019: "Mi ha conquistata grazie alla Juve, un’altra delle passioni della mia vita. Ci siamo conosciuti in tribuna allo Stadium, poi ci siamo innamorati mandandoci una canzone al giorno a testa. Marco è un tifoso vero, passionale: andiamo ancora spesso allo stadio insieme".

