Bianca Balti celebra di essere viva: "Un anno fa credevo di morire"

La supermodella ripercorre in una newsletter il suo ultimo anno segnato dalla diagnosi di cancro: "Un anno fa credevo che sarei morta in un letto d’ospedale, e che le mie figlie sarebbero cresciute senza madre"

"Oggi celebro l’essere viva": inizia così il racconto di Bianca Balti del suo ultimo, difficilissimo, anno, segnato dalla diagnosi di cancro, arrivata esattamente un anno fa. La supermodella, 41 anni, parla della malattia nella sua nuova newsletter, in cui condivide anche le foto delle cicatrici: " Ho sempre saputo di essere mortale. Lo sappiamo tutti. Ma non avevo mai sperimentato davvero la mortalità fino a quella notte, quando un medico ha pronunciato le parole che hanno spaccato la mia vita in due: cancro ovarico al terzo stadio. Il tumore si era diffuso oltre la sua sede originale, fino al diaframma. Non ancora nei polmoni. Non ancora stadio 4. Ma vicino. L’unico modo per sapere l’estensione completa era aprirmi del tutto. Le ovaie vivono in un quartiere affollato di organi, troppo intrecciati perché una scansione possa mappare". Bianca Balti ricorda perfettamente il giorno della diagnosi: "Le mie figlie erano a casa con una pizza. Matilde, 17 anni, si prendeva cura di Mia, 9. Pensavo sarei tornata dopo un paio d’ore. Erano le 21 quando ho ricevuto la notizia. Ho aspettato che mio padre si svegliasse in Italia per avere qualcuno da chiamare. Non volevo disturbare le mie amiche, tutte con figli. Non volevo gravare sul mio nuovo fidanzato. Ma alla fine, ho chiesto aiuto".

Operata d'urgenza, la modella ripercorre anche i momenti dopo l'intervento: "La notte dopo il mio intervento di sei ore, mi sono svegliata in un dolore che non credevo possibile. La mia amica Micol, che avrebbe dovuto stare a casa con il suo bambino piccolo, era accanto a me. L’unico sollievo che provavo era la sua mano che accarezzava il mio corpo mentre urlavo. Questo è ciò che chiamano silver lining: la bellezza che brilla più forte nell’oscurità".

Oggi però Bianca Balti vuole prendersi il tempo per "celebrare l'essere viva": "Perché un anno fa credevo che sarei morta in un letto d’ospedale, e che le mie figlie sarebbero cresciute senza madre. Perché oggi so che l’unica cosa che rende la vita degna di essere vissuta è l’amore. L’amore mi ha sostenuta attraverso il dolore. L’amore è ciò che rimane quando tutto il resto svanisce".

"Il cancro ha sempre perseguitato la storia della mia famiglia. È sempre stato terribile. Ma era distante, astratto, finché non è diventato il mio", aggiunge Bianca Balti, che nel 2022 si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva per rimuovere entrambi i seni, dopo aver scoperto di essere portatrice di una variante del gene BRCA1: una mutazione che aumenta il rischio di sviluppare un tumore.

Infine la supermodella conclude: "Ciò che porto con me ora non è solo paura, non è solo speranza. È qualcosa di più complicato. Più umano. Oggi celebro l’essere viva".