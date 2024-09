Bianca Balti dopo l'operazione per un cancro ovarico: "Mi aspetta un lungo viaggio"

"Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che ce la farò". Bianca Balti annuncia su Instagram di essersi sottoposta a un'operazione chirurgica dopo aver scoperto di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio. "Domenica scorsa sono andata al pronto soccorso e ho scoperto che il dolore addominale inferiore era dovuto a un cancro ovarico al terzo stadio (3C)", scrive la modella sui social. "È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime, ma soprattutto di amore, speranza, risate e forza. (Guardate queste foto per la prova, lol)".

Le immagini e i video pubblicati da Bianca Balti, 40 anni, documentano il suo ricovero in ospedale, dove, nonostante tutto, appare sempre sorridente e positiva, circondata da amici, familiari e membri dello staff medico. Balti vuole trasmettere un messaggio di ottimismo e determinazione: "Per me stessa, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere un po' della mia perché ne ho tanta. Finora, il cancro mi ha dato la possibilità di trovare bellezza attraverso gli ostacoli della vita".

Infine, in un video, rassicura: "Sto andando molto bene e sono molto speranzosa. Non preoccupatevi per me e ci rivedremo presto in perfetta salute".

Instagram: @biancabalti

Bianca Balti, il social freezing e la doppia mastectomia preventiva nel 2022

Nel 2022, Bianca Balti si è sottoposta ad alcuni cicli di stimolazione ovarica, nel suo "percorso di fertilità", per poter avere la possibilità di avere una gravidanza in futuro: "Il motivo per cui sto procedendo al social freezing questa volta è perché in questo autunno rimuoverò le ovaie e le tube a causa della diagnosi di BRCA1 che ho ricevuto. Da quel momento non potrò più rimanere incinta in modo spontaneo. Già l'idea di rimuovere ovaie e tube e andare così in menopausa a 38 anni non è allettante. Perciò voglio assicurarmi di non avere rimpianti in futuro", aveva scritto su Instagram.

La BRCA1 è una mutazione genetica che aumenta le possibilità di diagnosi di un tumore. Per questo, la modella si è anche sottoposta a una doppia mastectomia preventiva per rimuovere entrambi i seni: "L'operazione è andata bene, avevo un bel dolorino quando mi sono svegliata, ma mi hanno dato un antidolorifico", aveva raccontato la modella dopo l'intervento.

Bianca Balti - che mamma è di Matilde, avuta nel 2007 dal primo marito Christian Lucidi, dal quale si era separata nel 2010, e di Mia, avuta nel 2015 con l'ex marito Matthew McRae - ha raccontato tutti gli step del suo percorso sui social, con l'intento di dare forza alle persone che si trovano nella sua stessa condizione: "Nuovo anno, nuova me. (I gatti, in fin dei conti, potrebbero avere dieci vite)", aveva scritto la modella dopo qualche giorno dall'intervento.