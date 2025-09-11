Il principe Harry ha incontrato re Carlo: “Papà sta benissimo”

Harry insieme a Carlo nel 2018 (foto Getty)

È ufficiale: il principe Harry ha incontrato re Carlo. L'incontro privato è avvenuto a Clarence House dove padre e figlio hanno parlato per circa un'ora davanti a un tè, come riportano diversi media. È stato lo stesso Harry a rilasciare una brave dichiarazione dopo la reunion. "Sì, sta benissimo, grazie", ha detto il duca di Sussex, rispondendo alla domanda di un giornalista sul padre.

L'ultima volta che Harry ha visto Carlo è stato a febbraio del 2024, dopo la diagnosi di cancro del Re. Questa volta l'occasione si è creata con l'arrivo del duca di Sussex nel Regno Unito per ricordare la regina Elisabetta a tre anni dalla scomparsa e per partecipare a una serie di eventi legati alle associazioni di volontariato da lui patrocinate.

L’incontro tra Harry e Carlo viene considerato un passo significativo verso una possibile riconciliazione del duca di Sussex con la famiglia d'origine, dopo la scelta del principe di allontanarsi dalla royal family, trasferirsi fuori dal Regno Unito e le dichiarazioni critiche rilasciate negli ultimi anni. I rapporti tra il padre e il figlio si erano deteriorati talmente tanto negli ultimi tempi che erano circolate indiscrezioni secondo cui Carlo e Harry non si parlassero più. "Re Carlo non comunica più con Harry. Il principe ha cercato di parlare con il padre della sua salute, ma le sue chiamate rimangono senza risposta", aveva dichiarato un amico del duca di Sussex a People.

A maggio del 2024, durante una visita di Harry nel Regno Unito, il principe non era riuscito a incontrare il padre, formalmente, a causa dell'agenda piena del Re. Questa volta invece il sovrano non solo ha acconsentito di vedere il figlio, ma - per essere presente all'appuntamento - ha preso appositamente un aereo, partendo da Balmoral, in Scozia, dove aveva trascorso le vacanze estive.