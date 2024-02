Re Carlo ha il cancro: l'annuncio di Buckingham Palace

Dopo l'intervento per un problema alla prostata, a Carlo III è stato diagnosticato un tumore "di altra natura": "Il Re ha iniziato le cure"

Re Carlo ha il cancro. Ad annunciarlo è Buckingham Palace in una nota. La diagnosi è arrivata dopo l'intervento per un problema alla prostata a cui il sovrano si è sottoposto di recente.

Non si tratterebbe però di un tumore alla prostata, si evince dalla nota. Lunedì 5 febbraio "Sua Maestà ha iniziato il regolare trattamento".

Carlo III non tornerà dunque ai doveri reali durante il periodo delle cure, ma continuerà ad occuparsi "degli affari di Stato e dei documenti ufficiali come sempre".

Il Re "rimane positivo sulla buona riuscita del trattamento e non vede l'ora di tornare agli impegni pubblici appena gli sarà possibile", si legge nella nota, che spiega anche la decisione di rendere pubblica la malattia del Sovrano: "Per prevenire speculazioni e nella speranza di sensibilizzare l'opinione pubblica per tutti coloro che hanno il cancro".

Lo scorso gennaio, la royal family aveva annunciato che Re Carlo si sarebbe sottoposto a una "procedura medica per un problema di prostata ingrossata". L'intervento è avvenuto il 26 gennaio e fonti vicine alla famiglia reale avevano fatto sapere che il Sovrano stesse bene dopo l'operazione.

Soltanto pochi giorni fa Carlo III era stato dimesso dalla London Clinic, dove nello stesso periodo è stata ricoverata anche Kate Middleton per un'operazione all'addome.

Secondo quanto scrive la Bbc, il principe Harry ha parlato con il padre e nei prossimi giorni sarà a Londra per stargli vicino.