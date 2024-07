"Re Carlo e il principe Harry non si parlano più": la rivelazione di People

Secondo il magazine People re Carlo e il principe Harry non si parlano più.

Quando il duca di Sussex a maggio ha fatto il suo ritorno nel Regno Unito per celebrare il decimo anniversario dei suoi Invictus Games, re Carlo era assente alla cerimonia. Il portavoce di Harry aveva fatto sapere: "Sfortunatamente questo incontro non sarà possibile a causa del fitto programma di Sua Maestà. Harry è a conoscenza dell’agenda degli impegni e delle diverse priorità e spera di vederlo presto".

Tuttavia, fonti vicine a Harry, hanno avanzato come motivazione dell'allontanamento dei due il fatto che il duca di Sussex, non facendo più parte della famiglia reale, non ha più diritto alla scorta, motivo per il quale Harry combatte in tribunale da più di quattro anni e crede che Carlo abbia il potere di reintegrarlo.

A causa dell'allontanamento dal padre, infatti, il principe Harry è profondamente preoccupato per la sicurezza di sua moglie e dei suoi figli Archie e Lilibet Diana, e, secondo alcune fonti, ha ripetutamente chiesto aiuto a suo padre.

La spaccatura tra Harry e la famiglia reale, e quindi lo stesso Re Carlo, è iniziata nel 2020, quando Harry ha lasciato il Regno Unito con la moglie Meghan Markle, facendo un passo indietro come membri della famiglia reale.

L'ultimo incontro tra Re Carlo e Harry risale allo scorso febbraio, quando il duca di Sussex ha fatto visita a suo padre dopo la diagnosi di cancro. Da allora il loro rapporto si è deteriorato ulteriormente, fa sapere People. Le persone vicine a Harry hanno dichiarato che il monarca non risponde più alle chiamate di suo figlio e nemmeno alle sue lettere.

"Re Carlo non comunica più con Harry. Il principe Harry ha cercato di parlare con il padre della sua salute, ma le sue chiamate rimangono senza risposta", ha dichiarato un amico del duca di Sussex al magazine.