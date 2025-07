Giulia De Lellis condivide sui social le emozioni della sua prima gravidanza. "Sta andando nel migliore dei modi. Sto benissimo. Sono molto felice perché è stata una gravidanza desiderata, cercata, volutissima", ha detto l'influencer, 29 anni, in attesa di una bambina insieme al rapper Tony Effe, 34 anni. "Fosse stato per il mio fidanzato, avremmo cercato un bambino dopo due o tre mesi che stavamo insieme".

"Io ho preferito aspettare, prenderci una casa un po' più grande, sistemarci meglio. Quando poi ci siamo sentiti un po' più tranquilli abbiamo iniziato a provarci", ha detto Giulia De Lellis, rivelando che la gravidanza non è arrivata subito: "Non è arrivata con semplicità come mi aspettavo, poi grazie a Dio abbiamo avuto questa bellissima notizia". Giulia De Lellis ha anche dato un consiglio a chi come lei è in cerca di una gravidanza che tarda ad arrivare: "Per chi sta attraversando un momento simile, anche se è difficile, consiglio di non pensarci troppo. A noi è stato detto che se non arriva entro un anno è tutto a posto. Dopo l'anno si iniziano magari a fare i primi controlli".

Parlando invece del nome scelto per la bambina, l'influencer ha detto: "Si chiamerà Priscilla, significa 'antica', 'venerabile', ha un significato importante. È un nome di cui mi sono completamente innamorata. Quando il mio fidanzato me l'ha proposto mi sono rinnamorata di lui". Giulia De Lellis non ha però voluto svelare a quante settimane sia di gravidanza né quando dovrebbe nascere la bambina: "È una cosa che mi crea tanta ansia, renderla pubblica non mi aiuta".

Giulia De Lellis e Tony Effe, la storia d'amore

Lo scorso maggio, Giulia De Lellis e Tony Effe avevano annunciato di essere in attesa di una bambina, svelandone anche il nome. "Le tue ragazze", aveva scritto l'influencer, pubblicando una serie di scatti in cui mostra il pancione.

Le voci di una frequentazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe hanno iniziato a circolare nell'estate 2024. Uno dei primi eventi in cui sono stati visti insieme è stato il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a giugno del 2024. Il primo scatto social dell'influencer e del rapper è arrivato a settembre 2024. Giulia De Lellis ha anche sostenuto il cantante nella sua esperienza al Festival di Sanremo nel 2025. L'influencer non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma. In un'intervista aveva detto: "Ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità".