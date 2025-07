La ballerina e cantante, in vacanza in Italia, condivide sui social una riflessione sul distacco: "Chi se ne va, va lasciato andare e cose migliori verranno verso di noi"

"Non tutto merita di essere combattuto e il distacco non è sempre una perdita, a volte è semplicemente scegliere te stesso invece che gli altri": inizia così la riflessione di Heather Parisi sulla sua visione di distacco. "Non amo le forzature, perché ciò che è tuo ti trova senza sforzo. Non amo le suppliche, perché l’amore e il rispetto vero arrivano senza negoziazioni", aggiunge la ballerina e cantante, 65 anni, pubblicando uno scatto in Italia, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza.

"Non amo le rincorse, perché chi se ne va, va lasciato andare e cose migliori verranno verso di noi. Non amo i compromessi, perché la nostra pace non è negoziabile", conclude Heather Parisi che dal 2011 vive a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin e i loro due figli Elizabeth Jaden e Dylan Maria, nati nel 2010. La ballerina e cantante è anche mamma di Rebecca Jewel - nata nel 1994 dal primo matrimonio con Giorgio Manenti - e Jacqueline Luna - nata nel 2000 dalla relazione con Giovanni Di Giacomo. Già nonna di Enea - figlio di Jacqueline Luna e Ultimo-, Heather Parisi diventerà presto nonna bis con la nascita del figlio di Rebecca Jewel.

Heather Parisi, il rapporto con i social

Heather Parisi usa spesso i social per condividere alcuni momenti con il marito e i loro figli, ma talvolta anche per esprimere la sua opinione su alcune tematiche, senza paura del giudizio. Ospite a Verissimo, Heather Parisi aveva parlato delle polemiche sui social che a volte l'hanno vista protagonista. "Non si ha mai una seconda possibilità di fare la prima impressione. Alcune persone che magari scrivono sui social, dovrebbero guardare di più quello che succede in casa loro e non in casa mia perché a volte l'apparenza inganna. Le persone che si permettono di dirmi come vestirmi, come comportarmi con i miei figli, dovrebbero guardare meglio la loro vita e non preoccuparsi della mia perché io amo la mia vita, amo la mia serenità. La mia vita è bella".