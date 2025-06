Heather Parisi mano nella mano con il figlio Dylan Maria

"Fin da piccolo, quando camminiamo in giro per la città, mi stringe sempre la mano..." scrive la ballerina a corredo dello scatto con uno dei gemelli, nati dalla relazione col marito Umberto Maria Anzolin

Heather Parisi ha condiviso su Instagram un tenero scatto insieme al figlio Dylan Maria. La ballerina si mostra di spalle mentre cammina mano nella mano con uno dei due gemelli, nati quindici anni fa dall'unione con il marito Umberto Maria Anzolin. "Il mio bimbo Dylan Maria, 15 anni ed alto 1,86", scrive la showgirl a corredo dell'immagine scattata a Hong Kong, dove vive da diversi anni. Quindi, Heather Parisi prosegue: "Fin da piccolo, quando camminiamo in giro per la città, mi stringe sempre la mano... Solo che adesso per incrociare il suo sguardo devo guardare in alto, ma tanto in alto...". E, aggiungendo un cuore rosso, conclude: "Sono così orgogliosa di te!!! I Love You".

Heather Parisi, l'amore per il marito e i gemelli raccontato a Verissimo

"Ho conosciuto mio marito a 45 anni al mare ed è stato un colpo di fulmine. Lui ha cambiato totalmente la mia vita; mi ha fatto conoscere me stessa. Prima avevo sofferto molto, anche a causa della bulimia. Ad Hong Kong con mio marito ho trovato un mio equilibrio, e questo è fondamentale", aveva raccontato Heather Parisi durante un'intervista rilasciata a Verissimo nel 2019. A Silvia Toffanin, la ballerina aveva anche raccontato la maternità vissuta nel 2010, quando ha dato alla luce i gemelli Elizabeth Jaded e Dylan Maria: "Non è stato semplice rimanere incinta a 50 anni. Ci ho messo circa due anni e l'ultimo periodo ho vissuto una crisi terribile. Ero triste perché volevo avere un figlio con mio marito Umberto. Quando sono nati i nostri gemelli, ci siamo guardati increduli del miracolo. Quando meno te lo aspetti, le cose succedono". "Il mio ginecologo mi aveva detto che dovevo decidere quale dei due tenere. Io e Umberto ci siamo rifiutati, nonostante i rischi anche per la mia salute. Ho risposto: 'Non esiste che io possa decidere di eliminare uno dei miei figli'", aveva spiegato Heather Parisi. Oltre ai gemelli avuti dall'attuale marito, la showgirl ha altre due figlie: Rebecca Jewel, 30 anni, avuta insieme all'ex marito Giorgio Manenti e attualmente in procinto di diventare mamma, e Jacqueline Luna, 25 anni - nata dalla relazione con l'ortopedico Giovanni Di Giacomo - che vive una storia d'amore con il cantante Ultimo e con il quale ha dato alla luce il primogenito Enea.