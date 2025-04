Jacqueline Luna Di Giacomo celebra la gravidanza della sorella: "La prima Pasqua con Sole"

Jacqueline Luna Di Giacomo celebra sui social la gravidanza della sorella Rebecca Jewel Manenti, la primogenita di Heather Parisi. "La prima Pasqua con… Sole! Mia sorella diventa mamma, io divento zia, Enea diventa cuginetto grande", è l'annuncio della compagna di Ultimo, diventata mamma a sua volta lo scorso 30 novembre. Quindi, a corredo di una serie di immagini che testimoniano il forte legame tra le due sorelle, Jacqueline ha concluso: "La vita è bella bella bella bella davvero!". Rebecca Jewel Manenti è nata nel 1994 dall'unione tra Heather Parisi e Giorgio Manenti. I due hanno divorziato nel 1999 e a distanza di un anno la showgirl ha dato alla luce Jacqueline Luna, nata dalla relazione con l'ortopedico Giovanni Di Giacomo.

Heather Parisi e il rapporto con Rebecca Jewel raccontato a Verissimo

"Quando Rebecca Jewel è nata era la mia anima. Ho allattato per quindici, sedici mesi e la portavo ovunque: servizi fotografici, sale di incisione, sale prova, dietro le quinte. Era il mio sogno perché da anni volevo rimanere incinta", aveva raccontato Heather Parisi durante l'intervista rilasciata a Verissimo nel settembre 2024. "Oggi sono orgogliosissima di lei, ha appena fatto trent'anni e ha fatto una grandissima gavetta studiando all'estero e anche in Italia. Abbiamo un bel rapporto, c'è complicità anche se ci vediamo una volta all'anno perché io abito a migliaia di chilometri di distanza". Dal 2011, Heather Parisi si è trasferita a Hong Kong, dove vive con l'attuale marito Umberto Maria Anzolin e i due gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria, nati nel 2010.

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo, la storia d'amore

Uniti dal 2021, Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo avevano annunciato che presto sarebbero diventati genitori sul palco dello stadio Olimpico di Roma, durante uno dei concerti del cantante. Nel settembre 2024, la coppia aveva lasciato l'Italia per soggiornare negli Stati Uniti, dove è nato il 30 novembre è nato il figlio Enea.

Il 27 gennaio 2025, l'artista ha festeggiato il 29esimo compleanno. "Il primo compleanno da papà. L'ultimo compleanno da ventenne. Mi sento sempre appeso ad un filo lontano. Mi sento sempre Peter Pan", aveva scritto su Instagram, a corredo di un tenero scatto che lo immortalava insieme al figlio e alla fidanzata. A marzo, invece, Ultimo ha celebrato il compleanno di Jacqueline Luna Di Giacomo con uno scatto che ritrae la coppia in spiaggia e una romantica dedica, prendendo spunto dal testo di un suo brano: "Io lo so cosa senti. Non me lo devi spiegare. Buon compleanno alla mia bionda mezza americana".