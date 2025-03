Ultimo auguri e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo

Il cantante Ultimo (nome d'arte di Niccolò Moriconi) condivide sui social una tenera dedica alla fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, in occasione del suo compleanno. Uno scatto che li ritrae su una spiaggia, sullo sfondo dietro di loro c'è un mare cristallino. "Io lo so cosa senti. Non me lo devi spiegare. Buon compleanno alla mia bionda mezza americana", è la didascalia a corredo della foto.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, la storia d'amore

La loro storia d'amore risale al 2021 e il 30 novembre 2024 la coppia ha avuto il primo figlio, Enea, nato negli Stati Uniti. I due avevano annunciato di aspettare un figlio dal palco dello stadio Olimpico di Roma.

Di recente, il 27 gennaio 2025, il cantante ha compiuto 29 anni e ha festeggiato il primo compleanno da padre. Per l'occasione Ultimo aveva condiviso su Instagram una tenera foto insieme alla compagna e al figlio, con questa didascalia: "Il primo compleanno da papà. L'ultimo compleanno da ventenne. Mi sento sempre appeso ad un filo lontano. Mi sento sempre Peter Pan".