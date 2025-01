Ultimo compie 29 anni e li festeggia in famiglia. Il cantante e musicista condivide su Instagram una dolce fotografia che lo ritrae accanto alla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo e al figlio Enea, venuto al mondo lo scorso 30 novembre. "Il primo compleanno da papà. L'ultimo compleanno da ventenne - scrive l'artista nella didascalia del carosello di scatti della festa di compleanno - Mi sento sempre appeso ad un filo lontano. Mi sento sento sempre Peter Pan".

Insieme dal 2021, lo scorso giugno Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno annunciato sul palco dello stadio Olimpico di Roma di essere in dolce attesa. Nel condividere alcuni momenti della gravidanza, la scorsa estate la coppia ha svelato anche l'iniziale del nome E, che poi si è rivelato essere, appunto, Enea. A settembre, Ultimo e Jacqueline hanno deciso di lasciare l'Italia per andare negli Stati Uniti, dov'è nato il figlio il 30 novembre 2024.

Nel corso della gravidanza e dopo la nascita del piccolo Enea, al fianco della coppia anche la mamma di Ultimo, Anna Sanseverino, alla quale Jacqueline Luna Di Giacomo ha dedicato delle dolci parole, definendola un supporto fondamentale nei primi difficili momenti della maternità: “Senza di lei non sarei riuscita ad affrontare le prime paure e notti insonni. Grazie per essere il mio punto di riferimento in questo nuovo viaggio. Spero di essere per Enea la mamma favolosa che sei tu!”.

