Jacqueline Luna Di Giacomo, diventata mamma per la prima volta del piccolo Enea lo scorso 30 novembre, dedica dolci parole alla mamma di Ultimo, Anna Sanseverino: “Il fuso orario mi porta a rivedere le foto dei mesi passati. L’aiuto per una neo mamma è fondamentale, che sia famiglia o amici, è oro averlo e io sono così fortunata ad avere come spalla nonna Anna".

Un messaggio pieno di emozioni e gratitudine quello scritto da Jacqueline per sua suocera: "Senza di lei non sarei riuscita ad affrontare le prime paure e notti insonni. Grazie per essere il mio punto di riferimento in questo nuovo viaggio. Spero di essere per Enea la mamma favolosa che sei tu!”.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, la prima foto con Enea

A fine dicembre, Ultimo e Jacqueline hanno condiviso un primo scatto insieme al figlio. Nella foto, tutti i componenti della famiglia hanno una mano sul volto. "No photo please", scrive il cantante, 28 anni, nella didascalia del post.

Nelle prime settimane da mamma, Jacqueline Luna Di Giacomo aveva condiviso con i suoi follower una riflessione sulla maternità e una foto con il figlio.

"Faccio la doccia velocissima e confondo il rumore dell’acqua con un pianto che in realtà non c’è. Annuso la sua testolina e sento odore di latte. Ho due tette giganti che producono latte. Ho letto che il mio corpo si adatta in base alle sue esigenze per produrre i giusti anticorpi. Mi sento un supereroe. Forse lo sono. Almeno per lui spero di esserlo...Per staccare un po’ la testa chiamo le mie amiche su FaceTime. Si preparano per uscire mentre io tiro il latte [...] È faticoso, ma ho scoperto la pazienza, infinita", aveva scritto Jacqueline Luna Di Giacomo.

