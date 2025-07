Michelle Hunziker, la foto con Eros Ramazzotti

La conduttrice ha condiviso alcuni momenti delle sue vacanze in famiglia, tra cui una foto affettuosa con l'ex marito Eros Ramazzotti: "C’è un momento per lavorare e poi un momento per far stare bene la tua famiglia e gli amici"

Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram un carosello di foto e video dedicato alle persone che ama: "Stare insieme alle persone che ami, vederle stare bene e divertirsi, mi ricarica più di ogni altra cosa al mondo", ha scritto nella didascalia del post.

Tra le persone immortalate in questi scatti, oltre al nipotino Cesare, alla figlia Aurora Ramazzotti, insieme al compagno Goffredo Cerza, alle figlie Sole e Celeste, avute dalla relazione con Tomaso Trussardi, compare anche Eros Ramazzotti, che la conduttrice bacia con affetto sulla guancia.

"C’è un momento per lavorare e portare a casa tutti gli obiettivi prefissati e poi un momento per far stare bene la tua famiglia e gli amici. In fondo cosa c’è di più bello della condivisione e dell’armonia? Crearla e riuscirci è meraviglioso", ha scritto la conduttrice, 48 anni, concludendo con la frase: "Rimanere sempre innamorati!".

Michelle Hunziker: "Voglio tanto bene ad Eros"

Ospite a Verissimo nel 2024, Michelle Hunziker aveva parlato con emozione del rapporto che aveva con Rodolfo Ramazzotti, papà di Eros. "Mi ha accolto come se fossi una figlia, gli voglio tanto tanto bene", e aveva aggiunto: "Voglio tanto tanto bene anche a Eros".

Sempre a Verissimo, in un'altra occasione, aveva commentato una foto che la ritraeva insieme a Eros Ramazzotti e a loro figlia, Aurora. "È bello ritrovarsi, riunirsi, stare insieme. Fa bene a tutti, a me, ad Auri, anche a lui: è sempre bello", aveva detto parlando del suo rapporto con Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: "L’amore è sempre amore"

Dopo la partecipazione al video del cantautore, la conduttrice aveva detto: "L’amore cambia, si evolve, ma è sempre amore". "L’amore è - realmente - l’unica cosa che conta. Devo ringraziare loro due per avermelo insegnato", aveva commentato anche Aurora Ramazzotti.

Nelle storie su Instagram Michelle Hunziker aveva raccontato: "Qualche mese fa mi è arrivato un messaggio da Eros che scriveva ti va di partecipare al mio video e io ho detto: Certo. Il giorno del video mi sono svegliata alle 6 del mattino e ho pensato quanto è bella la vita. Ventisei anni dopo Più bella cosa, le cose sono cambiate, si sono evolute e il messaggio del video di Eros è potentissimo perché l'amore cambia, si evolve, ma è sempre amore. E le persone che ti hanno dato qualcosa di importante nella vita vanno salvate, vanno amate".

Michelle Hunziker e la reunion pubblica con Eros Ramazzotti

"Tutto avrei pensato nella vita fuorché accettassi l'invito", aveva affermato Michelle Hunziker, che tra le varie missioni "impossibili", era riuscita a invitare sul palco di Michelle Impossibile, proprio Eros Ramazzotti. In quell'occasione, l'amatissima coppia aveva scherzato sul loro rapporto: "La nostra è stata una storia bellissima, per cui come si fa a dimenticarla?", aveva detto Eros Ramazzotti, prima di cantare Più bella cosa, che Michelle Hunziker ha definito "la colonna sonora di un periodo bellissimo" della sua vita. Ospite a Verissimo, Michelle Hunziker aveva svelato la presenza di Eros Ramazzotti durante il suo show e aveva parlato anche della fine della loro storia d'amore: "Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro". Nel video sotto, la storia tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti