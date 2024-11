Michelle Hunziker al concerto di Anna con la figlia Sole

Michelle Hunziker condivide sulle sue storie Instagram un video e una foto ricordo insieme alla figlia Sole, 11 anni, dal concerto di Anna Pepe che si è svolto a Milano il 26 novembre. "Prima uscita con la mia ragazza - scrive sui social la conduttrice riferendosi alla figlia - Il primo concerto di Sole".

"La Baddie", aggiunge Michelle in un selfie mamma e figlia citando una delle canzoni della rapper Anna.

Michelle Hunziker è mamma di Aurora Ramazzotti, 28 anni a dicembre, Sole, nata nel 2014, Celeste, 9 anni, ed è nonna del piccolo Cesare, 20 mesi, nato dall'amore tra la primogenita della conduttrice e Goffredo Cerza.

Michelle Hunziker a Verissimo "Sono fiera di fare la nonna"

Ospite a Verissimo Michelle Hunziker aveva raccontato com'è la sua vita da nonna di Cesare.

"Amo tenerlo la notte con me, perché sento i versetti che fanno i bebè e di cui mi stavo dimenticando. Stamattina, quando ho riconsegnato Cesare per la poppata, poi me ne sono tornata a casa e ho portato a scuola le mie figlie piccole", aveva detto parlando delle figlie Sole e Celeste Michelle Hunziker, che ad aprile del 2023 aveva condiviso sui social alcuni dolci momenti con le sue tre figlie e il piccolo Cesare Augusto.