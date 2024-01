Michelle Hunziker parla a Verissimo della sua vita da nonna del nipotino Cesare, nato lo scorso marzo. "Amo tenerlo la notte con me, perché sento i versetti che fanno i bebè e di cui mi stavo dimenticando", afferma la conduttrice, mamma di Aurora, Sole e Celeste. E rivela con la sua solita ironia: "Io trasgredisco un po' alle regole che mi dà Aurora. Mi dico: Ne ho cresciuti tre, faccio a modo mio". Michelle Hunziker fa alcuni esempi: "Mi dicono di tenere acceso sempre il rumore bianco quando dorme, ma io non lo metto. Mi dicono che a mezzanotte devo dargli il latte mentre dorme, invece poi gli faccio fare il ruttino e stiamo svegli fino all'una e mezza". "Con me Cesare dorme tutta la notte", afferma Michelle Hunziker. Parlando del nipotino, afferma: "Cesare è identico ad Aurora da bambina. Lo tengo in braccio e mi si sbloccano proprio i ricordi di Auri. Per me è il bambino più bello del mondo".