Marco Giallini, la foto in ospedale dopo l’intervento: "Un cane l'ha fatto cadere"

Marco Giallini è stato operato dopo la frattura della testa del femore. A pubblicare sui social lo scatto dall'ospedale dopo l'intervento sono stati i colleghi e amici Mirko Frezza e Tullio Sorrentino .

"Siamo andati a trovare il nostro amico Marco. Volevamo dirvi che va tutto bene, l'operazione a posto, è andato tutto bene. Marco si riprenderà molto presto", hanno detto i due attori in un video.

Mirko Frezza, 52 anni, e Tullio Sorrentino, 60 anni, spiegano anche cosa sia successo a Marco Giallini, 62 anni: "Un cane gli è saltato addosso e l'ha fatto cadere. Si è rotto la testa del femore, adesso è stato operato ed è andato tutto bene, tra qualche giorno lo rivediamo in giro".