Katia Follesa torna a parlare della fine della lunga storia d'amore con Angelo Pisani, a cui è stata legata dal 2006 al 2023 e con cui ha avuto la figlia Agata. La comica, 50 anni, e il comico, 47 anni, sono rimasti in ottimi rapporti dopo la separazione, annunciata ufficialmente nel 2024. "Agli occhi della gente noi siamo gli alieni, tutti ci chiedono: come fate? Nel nostro caso abbiamo avuto la fortuna di guardare molto avanti e cercare di salvare quello che poteva essere salvato. Il nostro rapporto era speciale, andava oltre la relazione uomo-donna: ci siamo presi per mano perché stavamo affogando entrambi per le nostre vite passate e ci siamo salvati", dice Katia Follesa in un'intervista a Sette del Corriere della Sera.

La comica ammette che non siano mancati momenti difficili: "Nel cammino non tutto è stato sempre semplice: Angelo aveva anche smesso di voler fare il comico, non c’era lavoro, ci sono stati periodi bui. Ma facendo lo stesso mestiere, non è mai mancata la comprensione nel vedere una persona frustrata nel fare qualcosa che non gli piaceva più". Allo stesso tempo "la carriera della comica decollava": "Non volevo precludermi di vivere quello che mi stava capitando. Però, ecco, tra di noi non c’è mai stato il giudizio o il rancore".

Oggi Katia Follesa e Angelo Pisani vivono una nuova fase del loro rapporto: "Siamo separati da qualche anno e stiamo benissimo: lui con la sua vita e io con la mia. Ma abbiamo toccato il fondo prima di arrivare a questa consapevolezza e l’abbiamo toccato insieme. Solo che in quel momento ci siamo detti: che facciamo, risaliamo e cerchiamo di tornare a respirare? Separarsi è stata la decisione più saggia".