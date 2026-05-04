Romina Power circondata dall'amore della sua famiglia. La cantante, 74 anni, ha condiviso sui social uno scatto con le figlie Cristel e Romina e un'altra foto in piscina con il nipotino Axel Lupo . "Una domenica con le mie figlie e il nipotino condividendo pensieri profondamente semplici", è la didascalia del post, il riferimento è al suo libro autobiografico Pensieri profondamente semplici. L'abbecedario della mia vita.

Mamma di Ylenia (1970, sparita nel 1993), Yari (1973), Cristel (1985) e Romina (1987) - nati dal matrimonio con Albano Carrisi, terminato nel 1999 -, Romina Power è nonna di quattro nipoti: Kay Tyrone (2018), Cassia Ylenia (2019), Ryo Inés (2021) - figli di Cristel -, e Axel Lupo (2024), figlio di Romina Carrisi.

Ospite a Verissimo, la cantante ha parlato del rapporto con l'ex marito Al Bano: "Penso che non si smetta mai di amare una persona che si ha amato: quell'amore, quel filo, quella tenerezza rimangono sempre. Chi ho amato lo amerò per sempre". Romina Power non ha mai smesso, inoltre, di cercare sua figlia Ylenia, di cui si sono perse le tracce nel 1993. "Spero sempre che lei capisca che la stiamo ancora aspettando, cercando", ha detto a Verissimo.

Nel video sotto, l'ultima intervista di Romina Power a Verissimo.