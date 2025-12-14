Romina Power parla a Verissimo del suo attuale rapporto con Al Bano, collega ed ex marito che sposò nel 1970 e da cui si separò nel 1999 per divorziare nel 2012. "Penso che non si smetta mai di amare una persona che si ha amato, quell'amore, quel filo, quella tenerezza rimane sempre - dice l'attrice, cantante e scrittrice in merito al suo attuale legame con Albano Carrisi - Chi ho amato lo amerò per sempre, oggi ho scoperto questa cosa".

Sui motivi del divorzio da Al Bano, Romina Power aggiunge: "La separazione l'ho voluta io perché la convivenza era diventata impossibile. Se fossi stata felice sarei rimasta. Oggi i rapporti con lui sono buonissimi, non lo vedo mai".

Romina parla anche dell'ex suocera, la madre di Al Bano, la signora Jolanda, scomparsa all'età di 96 anni nel 2019: "È stata molto più di una suocera, è stata una seconda mamma".