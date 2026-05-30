Briga e Arianna Montefiori presentano la figlia Allegra

Briga e Arianna Montefiori presentano a Verissimo la figlia Allegra e condividono le emozioni dopo essere diventati genitori. "È una gioia incredibile", dice l'attrice, 31 anni, che racconta il parto: "Ero convintissima di partorire prima, che non sarei arrivata alla data presunta del parto e così è stato. Quel giorno il nostro cane Baires era un po' agitato. Ho chiesto a Mattia e lui mi ha detto: 'Secondo me sei vicina al parto' e io gli ho risposto: 'Ma manca ancora un mese'. Quella notte ho rotto le acque".



Il cantante, 37 anni, aggiunge: "Il caso ha voluto che quello stesso giorno Arianna avesse il controllo con il suo ginecologo. Dopo la visita, siamo corsi in ospedale. L'ho lasciata lì e sono andato a prendere la borsa preparata a casa". Del parto, Arianna Montefiori racconta: "È stato il dolore più forte della mia vita, ma allo stesso tempo lo rifarei altre mille volte. È stata l'esperienza più intensa della mia vita".



Briga è sempre stato accanto alla moglie durante il parto: "Ho pensato: 'Non ti rendi conto della forza di una donna finché non la vedi partorire. Arianna è stata fortissima e allo stesso tempo sempre se stessa". Per quanto riguarda le emozioni per essere diventato papà, il cantante dice: "Quando ho visto Allegra per la prima volta mi sono subito sentito diverso, ho sentito il cuore spaccarsi a metà".



L'attrice non nega che il post parto sia un momento difficile: "È un'esperienza molto forte, forse se ne parla poco. C'è un calo ormonale fisiologico, c'è la stanchezza e c'è la vulnerabilità".