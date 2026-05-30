Ilary Blasi festeggia la prima comunione della figlia Isabel circondata dall'amore dei figli maggiori Cristian e Chanel e del compagno Bastian Muller. La conduttrice, 45 anni, condivide sui social alcuni momenti della cerimonia.

Nata nel 2016, Isabel, è la figlia più piccola di Ilary Blasi e Francesco Totti, che durante il loro matrimonio - terminato nel 2022 - hanno avuto anche i figli Cristian (2005) e Chanel (2007). Dal 2023 la conduttrice è legata all'imprenditore tedesco Bastian Müller, con cui ha annunciato il matrimonio.

Ospite a Verissimo, Ilary Blasi aveva parlato dell'amore per i figli. Di Isabel, la conduttrice aveva detto: "È molto simpatica, divertente. Che carina, è già grande perché a dieci anni già iniziano a essere un po' donnine, indipendenti, poi è la terza".