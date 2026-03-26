Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori: è nata Allegra

Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori. Il cantante, 37 anni, e l'attrice, 31 anni, hanno annunciato sui social la nascita di Allegra, venuta alla luce il 25 marzo. "Figlia di un immenso amore", ha scritto la coppia sui social, pubblicando i primi scatti in tre.

Legati dal 2019 e sposati dal 2021, Briga e Arianna Montefiori avevano annunciato di essere in attesa di un bambino a novembre del 2025.

Ospiti a Verissimo, Briga e Arianna avevano rivelato di aspettare una bambina, con la complicità del loro cagnolone Baires. "Ho sempre pensato che fosse maschio, ma nell'ultima ecografia ho visto il suo nasino e mi è venuto il dubbio che potesse essere una femminuccia", aveva detto l'attrice.

La coppia aveva raccontato del loro difficile percorso per diventare genitori. "Erano tanti anni che stavamo provando a realizzare il nostro sogno di creare una famiglia. Siccome questa cosa non succedeva, abbiamo fatto dei controlli da cui non sono risultati problemi, per cui abbiamo deciso di chiedere un piccolo aiuto alla medicina. Abbiamo fatto il primo step, quello meno invasivo, ed è andato bene", aveva spiegato Arianna.

Il cantante aveva rivelato che inizialmente si trattava di una gravidanza gemellare: "Purtroppo un feto si è riassorbito". Arianna Montefiori aveva ammesso che la perdita di uno dei due gemelli non era stata semplice da accettare: "Io mi sentivo già mamma di due bambini. Quando dall’ecografia ho visto che uno dei due non aveva più battito, sono stata male. Poi mi hanno spiegato che è una cosa che succede spesso e che se avessi fatto gli esami più avanti magari non l'avrei mai saputo che la gravidanza era partita gemellare. Quindi oggi c'è un angioletto che ci protegge".



Nel video sotto, la recente intervista di Briga e Arianna Montefiori a Verissimo.