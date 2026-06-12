Dalle emozioni di Melissa Satta ai racconti inediti di René De Silvestro e Guillermo Mariotto: sabato 13 e domenica 14 giugno preparatevi a rivivere le interviste più belle e a scoprirne alcune inedite con Le Storie di Verissimo.

Sabato 13 giugno andrà in onda il racconto di Melissa Satta e l'intervista ritratto di Paolo Del Debbio. Spazio anche alla storia e al talento di Fabio Fognini e al percorso professionale e di vita di Claudia Pandolfi. Tra le interviste di sabato, il pubblico potrà rivivere i racconti di due icone del cinema e della tv: Edwige Fenech e Gigliola Cinquetti.



Domenica 14 giugno spazio alle interviste inedite di René De Silvestro e Guillermo Mariotto. Andrà in onda anche l'intervista di Al Bano e il racconto di Sonia Bruganelli. Il pubblico potrà rivivere l'intervista di un'icona della musica italiana: Patty Pravo.