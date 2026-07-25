Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati. Il matrimonio in chiesa si è svolto nel pomeriggio di venerdì 24 luglio a Locorotondo, in provincia di Bari, mentre i festeggiamenti si sono svolti a Fasano. La coppia ha condiviso sui social le foto di questa giornata importante.

A festeggiare il giorno del sì parenti, amici e colleghi calciatori del portiere del Manchester City e della Nazionale Italiana. Con loro anche il piccolo Leo, il figlio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante nato il 13 settembre 2024.

Poco dopo la nascita del figlio, a ottobre 2024 Donnarumma aveva fatto la proposta di matrimonio alla compagna, con cui è insieme dal 2016. Il portiere aveva chiesto la mano dell'interior designer a Parigi, città in cui hanno vissuto nell'ultimo periodo prima di trasferirsi in Inghilterra.

A maggio 2026 Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante hanno pubblicato su Instagram le foto dopo aver firmato le promesse nuziali. "Contratto a lungo termine firmato", la didascalia scherzosa scelta dalla coppia insieme a un emoji sorridente a corredo degli scatti.