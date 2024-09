Gianluigi Donnarumma è diventato papà: è nato Leo

Gianluigi Donnarumma è diventato papà. Il calciatore ha condiviso sui social i primi istanti insieme al figlio Leo, avuto insieme alla compagna Alessia Elefante.

"Entusiasta di creare una vita di ricordi insieme", ha scritto Gianluigi Donnarumma, 25 anni, come didascalia del post in cui ha reso noto che il figlio è nato il 13 settembre.

Gianluigi Donnarumma, 25 anni, e Alessia Elefante, interior designer di 26 anni, sono fidanzati dal 2016 e convivono dal 2017, ma si conoscevano già da bambini. Lo scorso maggio, la coppia aveva annunciato di essere in attesa di un bambino.

"Non vediamo l'ora di conoscerti", avevano scritto come didascalia di uno scatto in cui Alessia mostrava il pancione.