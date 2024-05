Gianluigi Donnarumma sarà papà: "Non vediamo l'ora di conoscerti"

Instagram: @donnarumma

Gianluigi Donnarumma sarà presto papà per la prima volta.

Il calciatore ha condiviso sui social uno scatto con la fidanzata Alessia Elefante, che lo ritraggono con le mani che accarezzano il pancione della compagna. A corredo della foto, aggiungendo un cuore, ha scritto: "Non vediamo l'ora di conoscerti".

Tra le immagini postate da Donnarumma - portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale Italiana - e dalla fidanzata per celebrare il grande evento, anche un'immagine in cui mostrano le scritte "Mamma" e "Papà", sul retro delle maglie dell'Italia, indossate per l'occasione.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante, la storia d'amore

Gianluigi Donnarumma, 25 anni, e Alessia Elefante, interior designer di 26 anni, sono fidanzati dal 2016, ma si conoscevano già da bambini.

Gianluigi e Alessia convivono insieme dal 2017 e condividono spesso sui social romantiche foto di coppia.